شكرا لمتابعة خبر عن المسند: موسم الغبرة في جازان سينتهي منتصف أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة في جازان.

وقال المسند أن موسم الغبرة في جازان عادة يبدأ في نهاية شهر يونيو وينتهي في منتصف شهر أغسطس.

وأضاف: وبذلك تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار كما التوقعات اليوم والله اعلم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على مرتفعات جازان ونجران وعسير.