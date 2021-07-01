شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إزالة 75 ألف صبة خرسانية من الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أمانة الرياض عن رفع 75,965 صبة خرسانية خلال نصف عام، تحسينًا لمشهد العاصمة الحضري لتصبح مدينة بلا صبّات عشوائية.

وجاءت حملات الإزالة المستمرة من أجل تحسين للمشهد الحضري والإرتقاءً بجودة الحياة.

وفي وقت سابق، أطلقت أمانة منطقة الرياض حملة ميدانية مكثفة لإزالة المطبّات الصناعية غير النظامية من مختلف أحياء العاصمة ضمن جهود الأمانة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الطرق، وتحسين عملية تنقل السكّان داخل أرجاء المدينة.