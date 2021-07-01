شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة شؤون الحرمين تؤكد على منسوبيها التفرغ لخدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على جميع منسوبيها بالتفرغ وبذل الجهد لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن في أداء فريضة الحج.

وشددت على منسوبيها بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات النظامية وتطبيق الأنظمة في أداء فريضة الحج لهذا العام، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المشاركة في الحرمين الشريفين لإنجاح خطة حج هذا العام.

ويذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حرصت على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية، ومدى الالتزام من قبل كافة المنسوبين بشكل مستمر بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فايروس كورونا.