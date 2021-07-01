شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. " رفاق حائل " تُكرم شركاء النجاح والمتطوعين لعام 2020 م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "رفاق" بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل ,حفل تكريم الشركاء والمتطوعين لعام 2020م،

وأكدت الجمعية حرصها على تنظيم حفل للشركاء والمتطوعين سنوياً إيماناً منها بأهمية الدور الذي يُبذل منهم لتحقيق أهداف الجمعية، و المساهمة في تفعيل البرامج والخدمات والتأثير الذي يعود على تطوير تلك البرامج مما يسهم في تقديم الدعم وتوسيع الخدمات لصالح الأيتام وذويهم.

ورحب رئيس مجلس إدارة جمعية رفاق المهندس سلمان الصوينع في كلمة له بالشركاء والمتطوعين الداعمين الجمعية ، والمساندين لها في تحقيقِ أهدافها الإنسانية السامية، بعدها استعرض المدير التنفيذي في الجمعية المهندس وليد الشدوخي إنجازات الجمعية خلال العام 2020م في عرض مرئي يوضح الخدمات و البرامج والمصروفات خلال العام، وتأثير ذلك الدعم على تفعيل تلك البرامج.

وفي نهاية الحفل كرم رئيس مجلس الإدارة شركاء النجاح بدروع تذكارية.