طبيبة تطالب بتلقيح الأطفال بعد رصد متحورات خطيرة لكورونا بينهم

الرياض - محمد عبدالله - قالت استشارية الأمراض المعدية، د. حوراء البيات، إن بعض متحورات فيروس كورونا الخطيرة تم رصدها في الأطفال (12 -18 سنة)، مشددة على ضرورة تسجيل الآباء والأمهات لأبنائهم لتلقي اللقاح وأنه لا توجد أي موانع من التطعيم لهذه الفئة.

وأضافت الدكتورة البيات، خلال استضافتها في برنامج «اليوم» المذاع على «الاخبارية» أن لقاح فايزر حاليًا يقاوم المتحورين (دلتا وألفا) وهما الأكثر خطورة من حيث سرعة الانتشار وزيادة الحالات الحرجة.

وأوضحت أنه لا يوجد تخوف من أخذ نوعين مختلفين من لقاح كورونا، فالأبحاث العلمية بينت أنه يعزز نوعين من الخلايا المناعية.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: 6 أعراض تجب متابعتها لكشف «كورونا الأطفال»

صحة الباحة تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة