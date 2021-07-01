ترقية 162 موظفًا بمؤسسة الحبوب و«الفارس» يطالبهم بمضاعفة الجهود

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، قرارات إدارية تتضمن ترقية (162) موظفًا ومعارًا لشركات المطاحن عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية (مسار).

من جانبه، قدم محافظ المؤسسة، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، التهنئة للموظفين الذين تم ترقيتهم وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم هذه الترقيات بتحفيزهم على العطاء والإنتاجية (وفقًا لبيان على موقع المؤسسة الإلكتروني).

كما حث الفارس، جميع منسوبي المؤسسة على مضاعفة الجهود والتفاني في الأداء للمزيد من التقدم في مسارهم الوظيفي، مؤكدًا أهمية المنصة الرقمية (مسار) لتقييم الأداء وحفظ حقوق الموظف وإيجاد الحلول الرقمية والأمنة لدعم وتحفيز الأداء الحكومي وتحقيق التميز فيه.

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