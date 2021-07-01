أخبار السعودية.. المملكة آمنة للسفر.. واللحظات الأخيرة في حياة الرشيدي

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الموافق 30 يونيو 2021 منها: والد الشهيد عبدالله الرشيدي يروي اللحظات الأخيرة في حياة نجله، والاتحاد الأوروبي يضيف السعودية و10 دول لقائمة السفر الآمن.

والد الشهيد عبدالله الرشيدي يروي اللحظات الأخيرة في حياة نجله

روى ناصر الرشيدي والد الشهيد عبد الله، الذي نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل حدًّا في قاتله، اللحظات الأخيرة في حياة ابنه.

الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية و10 دول لقائمة السفر الآمن

قال دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت على إضافة 11 دولة، منها السعودية والأردن وقطر، لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية.

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ(51) بكلية الملك فهد الأمنية.

التأمينات: المطلقة الموظفة تستطيع الجمع بين أجرها والمعاش

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه يحق للمرأة المطلقة والموظفة في القطاع الخاص الجمع بين الأجر ومعاش والدها المشترك بعد وفاته في حدود ٣٠٠٠ ريال.

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ17.7 مليونًا

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 17.7 مليون جرعة.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب ممطرة على 3 مناطق

توقَّع المركزُ الوطني للأرصاد تشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، الخميس، تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

إنقاذ حياة طفل ابتلع «مغناطيس ألعاب» بمستشفى ولادة مكة

أنقذ فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال حياة طفل يبلغ من العمر سنتين ابتلع أربع حبات من «مغناطيس ألعاب».

«التعليم» تعلن الأسبوع المقبل نتائج إجراءات النقل الخارجي

أعلنت وزارة التعليم، الأربعاء، الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي، يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ.

«الزعاق»: السعودية ضمن الأعلى حرارة عالميًا مع بداية موسم الجوزاء

قال الدكتور خالد الزعاق خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، إن السعودية جاءت في المركز الثاني من ضمن الدول الأكثر حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية في أول أيام موسم الجوزاء.

«شؤون الحرمين» تطلق الخطة التشغيلية لموسم حج 1442

أطلقت رئاسة شؤون الحرمين -عبر الاتصال المرئي- اليوم، خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1442هـ، بمشاركة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

الكاتبة نور عبدالمجيد تعود بعد غياب 3 سنوات بكتاب صوتي

بعد غياب الكاتبة السعودية نور عبدالمجيد عن إصدار رواية جديدة لمدة وصلت لـ3 سنوات عادت بإصدار كتاب صوتي لتتماشي مع احتياجات القارئ.

5 خطوات لتفعيل الهوية الوطنية على الجوال

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نحو 5 خطوات لتفعيل الهوية الوطنية الرقمية على الجوال الخاص بالمستفيد عبر منصة أبشر.

4 مدن «الأكثر تعافيًا» من كورونا خلال 24 ساعة

تصدرت 4 مدن سعودية، الأربعاء، عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» خلال الـ«24» ساعة الماضية والبالغ إجماليها 1055 شخصًا.

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