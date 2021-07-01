الصحة: لا تعارض بين لقاح كورونا ولصقات منع الحمل

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، أنه لا يوجد تعارض بين لقاح كورونا ولصقات منع الحمل، كما أنه لا يوجد ضرر من أخذ اللقاح أثناء الدورة الشهرية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «لا توجد دراسات علمية كافية تثبت وجود تعارض بينهما».

وقالت المواطنة في استفسارها: إنها حجزت موعدا لتلقي لقاح كورونا، فهل يتعارض ذلك مع لصقات منع الحمل التي تستخدمها؟

في السياق ذاته، أكدت وزارة الصحة عدم وجود تعارض أو ضرر لأخذ لقاح كورونا أثناء الدورة الشهرية.

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