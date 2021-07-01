بدء تطبيق كود البناء على المنازل العائلية ذات الـ 3 طوابق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، أنه ابتداءً من اليوم الخميس، سيتم تطبيق «الكود السعودي للمباني السكنية» على جميع المباني السكنية المخصصة لعائلة أو عائلتين والتي لا تزيد على ثلاثة طوابق.

وذكرت اللجنة –عبر تويتر- أن كود البناء يضمن السلامة والصحة العامة والاستدامة، وتحقيق الكفاءة في المباني، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وأضافت أن عدة جهات تشترك في تطبيق كود البناء، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويمكن الاطلاع والحصول على منظومة كود البناء السعودي من خلال الموقع الإلكتروني التالي: http://sbc.gov.sa

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