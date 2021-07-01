«آل الشيخ» يبحث التعاون مع وزير الأوقاف المصري

الرياض - محمد عبدالله - استقبل وزير الشؤون الإسلامية، د.عبداللطيف آل الشيخ، وزير الأوقاف المصري د محمد مختار جمعة، لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة فجر اليوم الخميس.

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية –عبر تويتر- أن وزير الأوقاف المصري يقوم بزيارة رسمية تستمر عدة أيام في إطار التنسيق والتكامل والتعاون بمختلف المجالات التي تخدم الإسلام والمسلمين.

كانت وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت أمس الأربعاء عن إعادة افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 144 يومًا 1714 مسجدًا.

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