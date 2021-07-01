«الحصيني» يتوقَّع أجواءً حارة جدًا على معظم المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أن تشهد المملكة أجواءً حارة جدًا نهارًا تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة في الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وذكر الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنّ الفرصة مهيئة لتشكل سحب بعضها ممطر على مرتفعات مكة وعسير وجازان بأمطار من خفيفة لمتوسطة.

وفيما يتعلق بنشاط الرياح توقع أن تكون الرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي والشمال الغربي والجنوبي.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة ،الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

كما تكون الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

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