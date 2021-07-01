الضمان الصحي: لا فرق بين السكر البني والأبيض

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مجلس الضمان الصحي أن الفرق بين السكر البني والأبيض من حيث السعرات الحرارية هو فرق بسيط جدًا لا يكاد يُذكر، وأنه يمكن استخدام المحليات الصناعية بديلًا للسكر.

وذكر المجلس –عبر تويتر- تفاعلًا مع استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه عادة ما يتم انتاج السكر البني الطبيعي من التبلور الأولي لقصب السكر، وهو خال من الأصباغ والمواد الكيميائية، إلا أن الفرق لا يكاد يذكر بينهما.

وأضاف أن ملعقة صغيرة من السكر الأبيض (4 جرامات) تحتوي على (16.3) سعر حراري، بينما تحتوي ملعقة صغيرة من السكر البني على (15) سعرًا حراريًا.

وأشار الضمان االصحي، إلى أنه من الأفضل التقليل من كمية السكر تدريجيًا، ويمكن استعمال المحليات الصناعية كبديل له.

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