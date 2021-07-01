اخبار السعوديه

تعرف على حالة الطقس اليوم في السعودية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس اليوم في والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية طقسا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم.

 

كما توقع المركز أن تكون الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا