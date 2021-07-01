أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الخميس، 1 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود طفيف بأسعار المعدن النفيس عالميا.



وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال التعاملات المبكرة إلى 213.40 ريال سعودي (56.91 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا في المملكة) إلى نحو 186.73 ريال (49.79 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى 160.05 ريال (42.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، الخميس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 124.48 ريال (33.20 دولار).

وقفز سعر الأوقية في السعودية، إلى 6641.25 ريال (1771 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، إلى 1493.81 ريال (398.35 دولار).

ويحوم الذهب حول أدنى مستوى في شهرين، الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على وضوح أكبر بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حيال السياسات، فيما يتجه المعدن الأصفر صوب أسوأ انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية المسائية، الأربعاء، بارتفاع 0.02% إلى 1761.8 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (15:30 بتوقيت جرينتش)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 15 أبريل/ نيسان عند 1749.20 دولار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس 7.8 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، إذ تعرضت لضغوط جراء تحول مفاجئ للبنك المركزي ألأمريكي صوب التشديد النقدي. لكنها مرتفعة 2.9% في الربع الجاري.

ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة 690 ألف وظيفة في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 559 ألفا في مايو/أيار السابق له بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وقال كريستوفر والر أحد محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه "شديد التفاؤل" بشأن الاقتصاد وإن البنك المركزي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة في العام القادم.

ويؤدي رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، مما يقلص جاذبيته.