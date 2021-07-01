اخبار السعوديه

الحدود الشمالية ..إزالة 73 ملصقاً ولوحة دعائية مخالفة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية ..إزالة 73 ملصقاً ولوحة دعائية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة النظافة أكثر من 73 ملصقاً ولوحة دعائية مخالفة خلال الربع الثاني للعام الحالي, بالإضافة إلى طلاء 205 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وأضحت أمانة المنطقة أن الحملة تهدف إلى الحد من التجاوزات والمخالفات للوحات غير النظامية, مؤكدة استمرار الفرق الرقابية باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الممارسات التي تشوه المنظر البصري.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا