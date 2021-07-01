شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية ..إزالة 73 ملصقاً ولوحة دعائية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة النظافة أكثر من 73 ملصقاً ولوحة دعائية مخالفة خلال الربع الثاني للعام الحالي, بالإضافة إلى طلاء 205 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وأضحت أمانة المنطقة أن الحملة تهدف إلى الحد من التجاوزات والمخالفات للوحات غير النظامية, مؤكدة استمرار الفرق الرقابية باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الممارسات التي تشوه المنظر البصري.