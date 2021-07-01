الصحة: التطعيم بلقاح كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن التطعيم بلقاح فيروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية.

جاء ذلك رداً من حساب الصحة 937 على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، اليوم الخميس، موضحاً أنه قد تكون الإصابة بسبب التعرض للفيروس قبل أو بعد تلقي اللقاح مباشرة.

وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة بإذن الله في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

الحالات الجديدة:

وفي نفس السياق أعلنت الصحة أمس إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1486) حالة مؤكدة وتعافي (1055) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12140) حالة، منها (1406) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (487592) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (467633) حالة.

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