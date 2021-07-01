برنت يرتفع فوق 75 دولارًا للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفع خام برنت القياسي فوق 75 دولارًا للبرميل في آسيا، اليوم الخميس، حيث تنتظر سوق النفط اجتماعاً في وقت لاحق اليوم ستقرر فيه “أوبك+” مستويات الإنتاج.

خام تكساس:

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك صوب 74 دولاراً بعد إغلاقها على زيادة بنسبة 0.7% أمس الأربعاء.

وظهرت ديناميكية مألوفة في التحالف النفطي، حيث اقترحت روسيا وكازاخستان تعزيز الإمدادات بينما تفضل السعودية وبقية المنتجين في الخليج العربي نهجًا أكثر حذراً، وفقًا لما نقلته “بلومبرغ” عن الوفود. وفي حين أنه من المتوقع أن تعيد المجموعة بعض الإمدادات إلى السوق في أغسطس، فإن المخاوف بشأن متغير دلتا من فيروس كورونا سريع الانتشار قد تحد من الزيادة.

اجتماع أوبك+:

وينعقد الاجتماع على خلفية تقلص المعوض العالمي من النفط، وقال رايان لانس الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تنخفض بأسرع معدل منذ عقود، في حين يظل منتجو النفط الصخري منضبطين في إنفاقهم.

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