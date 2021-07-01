تهامة للإعلان تبرم اتفاقية لتأسيس أي سي جي السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن إبرامها اتفاقية مع مجموعة دابليو بي بي لتأسيس شركة جديدة بالمملكة تحت مسمي أي سي جي السعودية.

تفاصيل الاتفاقية:

وبحسب بيان نشرته الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، تنص الاتفاقية على إنشاء شركة قابضة جديدة، وهي أي سي جي السعودية، والتي ستوفر مجموعة من خدمات الاتصالات والإعلام مختصة بالمملكة من خلال العلامات التجارية للوكالات التي تتعامل مباشرة مع العملاء.

وستمتلك دابليو بي بي 70% من الشركة القابضة فيما تمتلك تهامة 30%. وستخدم العمليات الأولية لشركة أي سي جي العملاء من خلال خمس علامات التجارية: Ogilvy وMediaCom وMindshare وWavemaker وGray، ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من العلامات التجارية كلما ظهرت فرص جديدة.

ولفت بيان تهامة للإعلان إلى أن أي سي جي السعودية ستوفر أداة جديدة لشركة دابليو بي بي للتسويق بطرح المزيد من علاماتها التجارية في المملكة، وهي سوق رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث يشهد التسويق والاتصال تحولاً سريعاً كجزء من استراتيجية رؤية المملكة 2030.

نجاح الرؤية:

وذكر بيان تهامة للإعلان، أنه سيكون بمقدور كل من دابليو بي بي وتهامة المساهمة في نجاح رؤية المملكة 2030 باستخدام نقل المعرفة للمساعدة في تطوير المواهب السعودية وتقويتها ، وإن من شأن هذه الشراكة بين تهامة وشركة دابليو بي بي أن تسهم في تمكين الشباب السعودي بخلق وظائف جديدة تستجيب لاحتياج السوق السعودي عبر استقطاب الجنسين من الشباب في مجالات التحول الإبداعي وتجارب العملاء والتسويق والتقنية والتجارة.

وستبلغ حصة تهامة من أي سي جي 30% عقب انتهاء الإجراءات الرسمية، كما سيتم تسجيل حصة تهامة من نتائج إعمال شركة أى سي جي السعودية كشركة زميلة ضمن القوائم المالية، وسيتم تسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة عند الانتهاء، بناءً على الموجودات والمطلوبات في ذلك التاريخ.

وستخضع الاتفاقية لاستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة قبل 31 ديسمبر 2021.

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