- 1/3
- 2/3
- 3/3
أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في إدارة النظافة- أكثر من 73 ملصقًا ولوحة دعائية مخالفة خلال الربع الثاني للعام الحالي، بالإضافة إلى طلاء 205 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت أمانة المنطقة أن الحملة تهدف إلى الحد من التجاوزات والمخالفات للوحات غير النظامية؛ مؤكدة استمرار الفِرَق الرقابية في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الممارسات التي تشوه المنظر البصري.
الحدود الشمالية.. إزالة أكثر من 73 ملصقًا ولوحة دعائية مخالفةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-01
أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في إدارة النظافة- أكثر من 73 ملصقًا ولوحة دعائية مخالفة خلال الربع الثاني للعام الحالي، بالإضافة إلى طلاء 205 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت أمانة المنطقة أن الحملة تهدف إلى الحد من التجاوزات والمخالفات للوحات غير النظامية؛ مؤكدة استمرار الفِرَق الرقابية في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الممارسات التي تشوه المنظر البصري.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
10:07 AM
طلاء 205 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة ضمن حملة المعالجة
أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في إدارة النظافة- أكثر من 73 ملصقًا ولوحة دعائية مخالفة خلال الربع الثاني للعام الحالي، بالإضافة إلى طلاء 205 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت أمانة المنطقة أن الحملة تهدف إلى الحد من التجاوزات والمخالفات للوحات غير النظامية؛ مؤكدة استمرار الفِرَق الرقابية في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الممارسات التي تشوه المنظر البصري.
، الحدود الشمالية.. إزالة أكثر من 73 ملصقًا ولوحة دعائية مخالفة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الحدود الشمالية.. إزالة أكثر من 73 ملصقًا ولوحة دعائية مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.