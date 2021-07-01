، اليوم.. بدء تطبيق #الكود_السعودي_للمباني_السكنية ،

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يطبق #الكود_السعودي_للمباني_السكنية ابتداء من اليوم على جميع المباني السكنية المخصصة لعائلة أو عائلتين، والتي لا تزيد على ثلاثة طوابق.
ويضمن #كود_البناء السلامة والصحة العامة والاستدامة، وتحقيق الكفاءة في المباني، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وتشارك عدة جهات في تطبيق #كود_البناء وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة؛ بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
اليوم.. بدء تطبيق #الكود_السعودي_للمباني_السكنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-01
يطبق #الكود_السعودي_للمباني_السكنية ابتداء من اليوم على جميع المباني السكنية المخصصة لعائلة أو عائلتين، والتي لا تزيد على ثلاثة طوابق.
ويضمن #كود_البناء السلامة والصحة العامة والاستدامة، وتحقيق الكفاءة في المباني، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وتشارك عدة جهات في تطبيق #كود_البناء وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة؛ بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
09:10 AM
يضمن السلامة والصحة العامة والاستدامة وتحقيق الكفاءة
يطبق #الكود_السعودي_للمباني_السكنية ابتداء من اليوم على جميع المباني السكنية المخصصة لعائلة أو عائلتين، والتي لا تزيد على ثلاثة طوابق.
ويضمن #كود_البناء السلامة والصحة العامة والاستدامة، وتحقيق الكفاءة في المباني، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وتشارك عدة جهات في تطبيق #كود_البناء وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة؛ بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
، اليوم.. بدء تطبيق #الكود_السعودي_للمباني_السكنية ،
المصدر : الخليج 365
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