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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
الوطني للأرصاد: أمطار على عسير تتواصل حتى 8 مساءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-01
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
08:47 AM
قال: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
، الوطني للأرصاد: أمطار على عسير تتواصل حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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