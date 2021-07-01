- 1/3
- 2/3
- 3/3
من المقرر أن يتم إلغاء رسوم التجوال للمكالمات والرسائل النصية بدءًا من اليوم الخميس في ست دول في البلقان.
وسيشهد ما يقرب من 18 مليون مواطن من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، إنهاء الرسوم المفروضة على المكالمات الهاتفية للجوال والرسائل النصية عبر الحدود.
غير أن الحدود القصوى ما زالت سارية على استخدام البيانات المجانية في المنطقة؛ وفقًا لما ذكره نائب وزير التجارة الصربي ميلان دوبرييفيتش لوكالة الأنباء الصربية تانيوج الأربعاء وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف أنه لِتجنب سوء الفهم والاضطرابات؛ يجب على المواطنين أن يسألوا مقدمي الخدمات المدرجة في حِزَم هواتفهم المحمولة قبل السفر.
وكانت الدول الست قد وافقت على إلغاء الرسوم على أراضيها في أبريل 2019. وفي يوليو من العام نفسه، دخل تخفيض تكاليف التجوال الإقليمي حيز التنفيذ.
وكخطوة تالية، تهدف الدول الست إلى إلغاء رسوم التجوال لحركة المرور مع الاتحاد الأوروبي.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 09:53 AM
الحدود القصوى ما زالت سارية على استخدام البيانات المجانية فيها6 دول تلغي رسوم التجوال المحمول للمكالمات والرسائل النصية
من المقرر أن يتم إلغاء رسوم التجوال للمكالمات والرسائل النصية بدءًا من اليوم الخميس في ست دول في البلقان.
وسيشهد ما يقرب من 18 مليون مواطن من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، إنهاء الرسوم المفروضة على المكالمات الهاتفية للجوال والرسائل النصية عبر الحدود.
غير أن الحدود القصوى ما زالت سارية على استخدام البيانات المجانية في المنطقة؛ وفقًا لما ذكره نائب وزير التجارة الصربي ميلان دوبرييفيتش لوكالة الأنباء الصربية تانيوج الأربعاء وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف أنه لِتجنب سوء الفهم والاضطرابات؛ يجب على المواطنين أن يسألوا مقدمي الخدمات المدرجة في حِزَم هواتفهم المحمولة قبل السفر.
وكانت الدول الست قد وافقت على إلغاء الرسوم على أراضيها في أبريل 2019. وفي يوليو من العام نفسه، دخل تخفيض تكاليف التجوال الإقليمي حيز التنفيذ.
وكخطوة تالية، تهدف الدول الست إلى إلغاء رسوم التجوال لحركة المرور مع الاتحاد الأوروبي.
، 6 دول تلغي رسوم التجوال المحمول للمكالمات والرسائل النصية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر 6 دول تلغي رسوم التجوال المحمول للمكالمات والرسائل النصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.