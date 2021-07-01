شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الخميس.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، بداية تعاملات اليوم الخميس 1 يوليو 2021.



وتراجع سعر اليورو في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 213.26 يورو للشراء، و215.63 يورو للبيع، ولدى البنك المركزي الجزائري انخفض إلى 159.99 دينار للشراء، و160.07 دينار للبيع.

وزاد سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي مسجلا 134.57 دينار للشراء، و134.59 دينار للبيع، بينما بقي السعر لدى السوق الموازية (السوداء) عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

بينما هبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي إلى 186.11 دينار للشراء،و 186.18 دينار للبيع، كما تراجع لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 248.46 دينار للشراء، و251.22 دينار للبيع.

وصعد سعر الريال السعودي لدى بنك الجزائر المركزي إلى 35.88 دينار للشراء، و35.89 دينار للبيع، وفي السوق الموازية سجل 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلى 36.63 دينار للشراء، و36.64 دينار للبيع، بينما بقي لدى السوق الموازية (السوداء) عند 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي، لدى بنك الجزائر المركزي إلى 446.35 دينار للشراء، و447.59 دينار للبيع، كما هبط في السوق الموازية ليسجل 598.32 دينار للشراء، و604.97 دينار للبيع.

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، أن تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية بانتظار الحكومة الجديدة.

وطلب تبون من الوزير الأول المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أيمن بن عبد الرحمن مواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، معربا عن أمله في أن تكون الحكومة جاهزة مع بداية الأسبوع المقبل بدعوى أن الفراغ "ليس جيدا".

وتعاني الجزائر من ضغوطات اقتصادية ومالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط الخام، إلى جانب التبعات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وسجلت موازنة الجزائر العامة لسنة 2021 عجزا تاريخيا بلغ نحو 22 مليار دولار، ساهمت فيه أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في السوق الدولية، التي تمثل مورد البلاد الرئيس من النقد الأجنبي.

ووفق بيانات سابقة لوزارة الإحصاء والاستشراف الجزائرية، فإن نسبة البطالة فاقت 13% في العام 2020، وبلغت 23 بالمائة عند خريجي الجامعات، و27 بالمائة وسط الشباب العاطلين

والشهر الماضي، عكست توقعات صندوق النقد الدولي وبياناته صورة قاتمة للاقتصاد الجزائري، نظرا إلى أن البلد في حاجة إلى سعر عال لبرميل النفط من أجل تعديل التوازنات المالية للدولة.

وتوقّع الصندوق أن يبلغ إجمالي الدين العام مقابل الناتج المحلي الخام في الجزائر خلال العام الجاري أكثر من 63%، مقابل أكثر من 53% خلال العام الماضي.