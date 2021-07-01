الاعتداء باللكمات على عبير موسى في برلمان تونس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهد البرلمان التونسي، يوم أمس الأربعاء، اعتداء باللكمات من النائب الصحبي صمارة على زميلته عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي قررت الاعتصام في البرلمان لمنع تمرير اتفاقية مع صندوق قطر للتنمية، ووصفتها بأنها “جريمة بيع تونس”.

اعتداء على عبير موسى:

واعتدى الصمارة بالضرب على موسى بحضور رئيسة الجلسة سميرة الشواشي ووزيرة المرأة إيمان الزهواني ونواب البرلمان الذين تدخلوا لوقف الاعتداء، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام تونسية.

تنديد:

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، قوله إن الأخير عبر عن “شديد استهجانه وتنديد بكل اعتداء على المرأة التونسية وأي اعتداء على المرأة عموماً”.

كما نقل موقع إذاعة “موزاييك FM” عن مذيوب قوله إن الغنوشي أكد أن ما قام به النائب الصحبي صمارة ضد النائب عبير موسي مشين ومدان ولا يقبل أي تأويل، مضيفاً أن مكتب المجلس سيجتمع قريباً لاتخاذ ما يجب بخصوص هذه الحادثة.

تعطل الجلسة:

وتعطلت جلسة البرلمان لليوم الثاني على التوالي، بسبب اعتصام ينفذه نواب كتلة الدستوري الحر فوق المنصة المخصصة لرئيس البرلمان، للمطالبة بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة العامة.

وفي مايو، قادت عبير موسي مسيرة للحزب الدستوري الحر بالسيارات ضد حركة النهضة، مرددين هتافات ضد زعيم الحركة ورئيس البرلمان الغنوشي، وانتقدت حينها الغنوشي، قائلة إن “المجلس أصبح مرتعاً لمساندي الإرهابيين في تونس وخارجها”، مؤكدة أن “الوضع الحالي لن يستمر”.

كما شددت على أن “الشعب التونسي مستفيق، ويتابع كل التفاصيل، وسيحاسب من أجرم في حقه”.

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