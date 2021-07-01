محمد بن مسعود - الدمام - انتُخِبت المملكة، لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة (الإدارة والميزانية) للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيمثّل المملكة العربية السعودية في هذا المنصب، نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق. 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 08:25 AM انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة انتُخِبت المملكة، لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة (الإدارة والميزانية) للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيمثّل المملكة العربية السعودية في هذا المنصب، نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق. الكلمات المفتاحية ، انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ،

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