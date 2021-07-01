- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية)، كما تكون الفرصة مهيأة -بإذن الله- لتشكّل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 08:15 AM
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير والباحة ومكة"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة والرياض والقصيم والشمالية
تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية)، كما تكون الفرصة مهيأة -بإذن الله- لتشكّل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة والرياض والقصيم والشمالية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة والرياض والقصيم والشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.