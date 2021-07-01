- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت شبكة مختبرات "يونيلابس" السويسرية، إطلاقها نوعًا مبتكرًا من فحوصات "كوفيد-19"، قادرًا على كشف سلالة "دلتا" المتحورة وشديدة العدوى.
وأكد تيموتيو غيماريش، المسؤول عن إدارة قسم "كوفيد-19" في شبكة "يونيلابس"، أنه نظرًا لانتشار سلالة "دلتا" على نطاق واسع؛ وجّهت إدارة مختبرات "يونيلابس" طاقمها بالعمل على تطوير فحوصات جديدة قادرة على كشف هذه السلالة؛ لافتًا إلى أن المختبرات تستخدم نفس التقنيات التي طوّرتها لاكتشاف سلالة "كينت" المتحورة، وأنها تحرص على تتبع واكتشاف أي سلالات متحورة في المستقبل.
وأوضح أن البيانات الطبية التي توصلت إليها مختبرات "يونيلابس"؛ باتت تُستخدم في تتبع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة، وتحديد السلالات الجديدة في بلدان كثيرة؛ مما يساعد الجهات الصحية على اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء انتشار هذه السلالات.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 08:28 AM
نظرًا لانتشارها على نطاق واسعمختبرات سويسرية تطلق نوعًا جديدًا من الفحوصات لكشف فيروسات سلالة "دلتا"
أعلنت شبكة مختبرات "يونيلابس" السويسرية، إطلاقها نوعًا مبتكرًا من فحوصات "كوفيد-19"، قادرًا على كشف سلالة "دلتا" المتحورة وشديدة العدوى.
وأكد تيموتيو غيماريش، المسؤول عن إدارة قسم "كوفيد-19" في شبكة "يونيلابس"، أنه نظرًا لانتشار سلالة "دلتا" على نطاق واسع؛ وجّهت إدارة مختبرات "يونيلابس" طاقمها بالعمل على تطوير فحوصات جديدة قادرة على كشف هذه السلالة؛ لافتًا إلى أن المختبرات تستخدم نفس التقنيات التي طوّرتها لاكتشاف سلالة "كينت" المتحورة، وأنها تحرص على تتبع واكتشاف أي سلالات متحورة في المستقبل.
وأوضح أن البيانات الطبية التي توصلت إليها مختبرات "يونيلابس"؛ باتت تُستخدم في تتبع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة، وتحديد السلالات الجديدة في بلدان كثيرة؛ مما يساعد الجهات الصحية على اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء انتشار هذه السلالات.
، مختبرات سويسرية تطلق نوعًا جديدًا من الفحوصات لكشف فيروسات سلالة "دلتا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مختبرات سويسرية تطلق نوعًا جديدًا من الفحوصات لكشف فيروسات سلالة "دلتا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.