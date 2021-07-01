محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت مصر 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 21 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس؛ هو 281282؛ من ضمنهم 211384 حالة تم شفاؤها، و16169 حالة وفاة. 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 08:24 AM خلال الـ24 ساعة الماضية مصر تسجل 251 إصابة بكورونا و21 حالة وفاة مصر تسجل 251 إصابة بكورونا و21 حالة وفاة سجلت مصر 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 21 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس؛ هو 281282؛ من ضمنهم 211384 حالة تم شفاؤها، و16169 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، مصر تسجل 251 إصابة بكورونا و21 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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