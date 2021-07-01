شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية: المطلقة الموظفة تستطيع الجمع بين أجرها والمعاش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إمكانية جمع المرأة المطلقة والموظفة في القطاع الخاص بين الأجر ومعاش والدها المشترك بعد وفاته.

وذكرت التأمينات الاجتماعية أن المستحقين لمعاش المشترك بعد وفاته هم: بنات المشترك المتوفي أيا كان عمرهن حتى زواجهن والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال.

وأكدت على أن الأرملة أو الأرامل المشترك المتوفي والمطلقة طلاقا رجعيا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق، وأبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن، يستحقون المعاش، على أن يمدد سن الاستحقاق حتى 26 عاما إذا كانوا يكملون دراستهم.

وأضافت أن أم وأب المشترك يستحقان المعاش بعد وفاته إذا كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.