6 ضوابط لصرف حليب الأطفال للرضع

الرياض - محمد عبدالله - قال مجلس الضمان الصحي إن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي حليب الأطفال حسب ضوابط الاحتياج إليه طبيًّا حتى عمر 24 شهرًا.

وأضاف «الضمان الصحي» عبر موقعه الإلكتروني أن الضوابط المنظمة لتغطية تكاليف حليب الأطفال المؤمن لهم المحتاجين إليه طبيًّا حتى عمر 24 شهرًا تغطي حالات أمراض التمثيل الغذائي.

وأشار إلى أنها تغطي كذلك تكاليف الحليب للأطفال المصابين بأمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الوالدة للحد من الإعاقة، وحساسية الحليب أو السكر، ووجود مشاكل في الامتصاص.

وأكد الضمان الصحي أن حليب الأطفال يصرف أيضًا للطفل الخديج وناقص النمو أو ناقص الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج سعرات حرارية أو معززات نمو إضافية لحليب الأم، وكذلك للأطفال المصابين بالأمراض الاستقلابية.

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