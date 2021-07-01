محمد الفلاح - انخفاض البطالة في السعودية إلى أدنى مستوى عما قبل الجائحة

الخميس 1 يوليه 2021

تراجع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 11.7% مقابل 12.6% في الربع الرابع من عام 2020، وهو أدنى مستوى له منذ بداية جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، نُشرت أمس الأربعاء، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان في سن العمل (السعوديين وغير السعوديين 15سنة فأكثر) لتصل إلى 6.5% مقارنةً بـ 7.4% خلال الربع السابق (الربع الرابع من عام 2020م).

وأشارت البيانات الى انخفاض ملحوظ في معدل البطالة بين السعوديات في الربع الأول من العام الجاري؛ حيث سجَّل المعدل أقل مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2016، في حين شهد معدل البطالة بين الذكور ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالربع الأخير من عام 2020.

وبحسب البيانات فإن النسبة الأكبر من الموظفين السعوديين يعملون في القطاع العام، في حين كان القطاع الخاص الأكثر توظيفاً للسعوديات.

وتربط وكالة "بلومبيرج" بين انخفاض معدلات البطالة في المملكة وبين رؤية المملكة 2030 التي يتبنَّاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي تطبِّق إصلاحات اقتصادية منذ 2016 لتوفير ملايين الوظائف وتستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول عام 2030.