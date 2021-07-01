شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق عدا المرتفعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس.

وتوقع الحصيني أجواءًا حارة "جدًا" نهارًا على معظم المناطق، معتدلة فجرًا، عدا المرتفعات.

وأشار الحصيني إلى أن الفرصة تتهيأ لتشكل السحب بعضها ممطر على مرتفعات مكة وعسير وجازان بأمطار من خفيفة لمتوسطة.

كما توقع رياحا من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي والشمال الغربي والجنوبي.