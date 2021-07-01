«صحة جازان» تستحدث 4 محطات للفحص الموسع لفيروس كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجازان بدء العمل في 4 محطات للفحص الموسع لفيروس كورونا «كوفيد 19»؛ لتقديم خدمة الفحص للمواطنين والمقيمين كافة.

وقالت: إن هذه المحطات توجد في مركز صحي الكربوس من الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً، ومركز صحي ضمد الجنوبي، ومركز صحي حقو فيفا، ومركز صحي آل سلمى من الساعة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً، لافتةً أن طريقة الاستفادة من الخدمة تتم عبر التسجيل في تطبيق صحتي والحصول على موعد مسبق.

كانت وزارة الصحة أكدت أن لقاحات كورونا آمنة وفعّالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

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