أضاحي العيد الطلب ينخفض والأسعار تتصاعد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، شهدت أسواق الأغنام ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأضاحي وضعفًا في الإقبال، فيما شكا التجار والمربون من ارتفاع أسعار الأعلاف والشعير بشكل مبالغ، ما ساهم في زيادة الأسعار، وسط تذمر المستهلكين الذين وصفوه بالغلاء غير المبرر، مطالبين بعمل جولات ميدانية لضبط الأسعار أو وضع أسعار ثابتة في لافتة تعلق على مداخل الأسواق.

علف وشعير

ورصدت «دوت الخليج» في جولة ميدانية بسوق الأغنام غرب الرياض حركة التسوق والبيع والشراء، وقال وليد الحازمي، أتيت للسوق لأخذ «عقيقة» وتفاجأت بارتفاع الأسعار فسعر الذبيحة يتراوح بين 1300 و 1400.

وقال حزام علي تاجر مواشي، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الأضحية لعدة أسباب أهمها، عدم توريد أغنام من الخارج، إضافة إلى ارتفاع أسعار العلف والشعير.

وأضاف أن الأسعار تختلف حسب نوع الأضحية، فسعر النجدي تتراوح بين 1500 و 2000 ريال وسعر النجدي الصغير بين 1000 و 1300 ريال، أما بالنسبة للنعيمي فتتراوح أسعاره بين 1200 و 1800 والنعيمي الصغير بين 950 و 1200 ريال، والحري تتراوح أسعاره بين 1000 و 1500 ريال، والحري الصغير بين 950 و 1100 ريال.

تسعير دون شراء

وبين محمد عبدالله، من مربي الماشية، أن هناك اختلافًا في سعر الأضحية وسعر الثلاجة فسعر الأضحية يشهد ارتفاعًا لقرب عيد الأضحى ويتراوح سعرها بين الـ 1300 و 1600 بالمقابل سعر الماشية في «الثلاجة» يتراوح بين 850 و 1000 ريال.

وقال البائع أحمد: أنا من سكان بيشة وآتي كل سنة للرياض لأبيع الأضاحي، التي تتراوح أسعارها بين 1400 و 1800، وقبل شهر كان سعر الأضحية يتراوح بين 1200 و 1350 والآن السوق في ركود، فهناك أشخاص يسعرون افقط دون شراء وينتظرون قبل العيد بـ5 أيام أو يومين للشراء، ولن يكون هناك نزول في الأسعار إلا بعد العيد بأسبوع.

تنظيم وسيطرة

وتشهد سوق الأغنام بمنطقة نجران «سوق ماقان» خلال هذه الأيام ارتفاعا لأسعار المواشي بشكل مبالغ فيه يصل إلى 100%.

وفي جولة لـ«دوت الخليج» داخل عدد من أسواق الأغنام بالمنطقة، التقت تجار أغنام وماشية، وذكر مشبب آل زمانان، أن ارتفاع الأسعار، وبخاصة الأغنام يرجع للارتفاع الكبير للأعلاف والحبوب، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحديات في أسواق الماشية بنجران تتمثل في التنظيم وسيطرة العمالة الوافدة.

طلب كبير

وأضاف تاجر آخر أن ارتفاع الأسعار جاء قبل موسم رمضان، والآن يأتي موسم عيد الأضحى، مشيرًا إلى وجود طلب كبير من المستهلكين بخاصة في هذه المواسم، بينما تتذبذب الأسعار مع ارتفاع الأعلاف.

من أسعار الأغنام «بالريال»

1500 - 2000

النجدي

1000 - 1300

النجدي الصغير

1200 - 1800

النعيمي

950 - 1200

النعيمي الصغير

1000 - 1500

الحري

950 - 1100

الحري الصغير