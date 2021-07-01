اخبار السعوديه

4 حالات تشريح جثث يوميا في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

كشف تقرير لوزارة الصحة لعام 2020 أن الحالات المعروضة على مراكز الطب الشرعي بالوزارة بلغت 4594 حالة، تضمنت إجمالي وفيات بواقع 3123 حالة كشف ظاهري و1471 تشريحا، بواقع 4 حالات يوميا.

مناطق ومدن

581

جدة

558

الرياض

522

عسير

421

المدينة المنورة

418

الشرقية

322

القصيم


كانت هذه تفاصيل خبر 4 حالات تشريح جثث يوميا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا