كشف تقرير لوزارة الصحة لعام 2020 أن الحالات المعروضة على مراكز الطب الشرعي بالوزارة بلغت 4594 حالة، تضمنت إجمالي وفيات بواقع 3123 حالة كشف ظاهري و1471 تشريحا، بواقع 4 حالات يوميا. مناطق ومدن 581 جدة 558 الرياض 522 عسير 421 المدينة المنورة 418 الشرقية 322 القصيم



كانت هذه تفاصيل خبر 4 حالات تشريح جثث يوميا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.