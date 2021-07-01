، وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "رامسفيلد" عن عمر يناهز 89 عامًا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تُوفِّي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عن عمر يناهز 89 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن عائلته، دون ذكر سبب الوفاة.
وقالت عائلة رامسفيلد: "ببالغ الحزن نشارك نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل دولة أمريكي، وزوج مخلص، وأب، وجد، وجد أكبر. في الثامنة والثمانين من عمره. كان محاطًا بالعائلة في محبوبته تاوس، نيو مكسيكو".
ووُلد رامسفيلد في 9 يوليو عام 1932، ورحل قبل 9 أيام من عيد ميلاده الـ89.
وأضاف البيان: "قد يتذكره التاريخ لإنجازاته غير العادية على مدى 6 عقود من الخدمة العامة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين عرفوه جيدًا، الذين تغيرت حياتهم إلى الأبد نتيجة لذلك، سوف نتذكر حبه الذي لا يتزعزع لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التي جلبها إلى حياة مكرسة للوطن".
وشغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع مرتين، كانت الأولى من عام 1975 إلى 1977 في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، أما الثانية فكانت الأبرز من عام 2001 إلى 2006 في عهد الرئيس جورج بوش، التي شهدت حربَي أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر.
وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "رامسفيلد" عن عمر يناهز 89 عامًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-30
تُوفِّي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عن عمر يناهز 89 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن عائلته، دون ذكر سبب الوفاة.
وقالت عائلة رامسفيلد: "ببالغ الحزن نشارك نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل دولة أمريكي، وزوج مخلص، وأب، وجد، وجد أكبر. في الثامنة والثمانين من عمره. كان محاطًا بالعائلة في محبوبته تاوس، نيو مكسيكو".
ووُلد رامسفيلد في 9 يوليو عام 1932، ورحل قبل 9 أيام من عيد ميلاده الـ89.
وأضاف البيان: "قد يتذكره التاريخ لإنجازاته غير العادية على مدى 6 عقود من الخدمة العامة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين عرفوه جيدًا، الذين تغيرت حياتهم إلى الأبد نتيجة لذلك، سوف نتذكر حبه الذي لا يتزعزع لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التي جلبها إلى حياة مكرسة للوطن".
وشغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع مرتين، كانت الأولى من عام 1975 إلى 1977 في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، أما الثانية فكانت الأبرز من عام 2001 إلى 2006 في عهد الرئيس جورج بوش، التي شهدت حربَي أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:03 PM
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
03:31 AM
"مهندس" حرب أفغانستان وغزو العراق
تُوفِّي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عن عمر يناهز 89 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن عائلته، دون ذكر سبب الوفاة.
وقالت عائلة رامسفيلد: "ببالغ الحزن نشارك نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل دولة أمريكي، وزوج مخلص، وأب، وجد، وجد أكبر. في الثامنة والثمانين من عمره. كان محاطًا بالعائلة في محبوبته تاوس، نيو مكسيكو".
ووُلد رامسفيلد في 9 يوليو عام 1932، ورحل قبل 9 أيام من عيد ميلاده الـ89.
وأضاف البيان: "قد يتذكره التاريخ لإنجازاته غير العادية على مدى 6 عقود من الخدمة العامة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين عرفوه جيدًا، الذين تغيرت حياتهم إلى الأبد نتيجة لذلك، سوف نتذكر حبه الذي لا يتزعزع لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التي جلبها إلى حياة مكرسة للوطن".
وشغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع مرتين، كانت الأولى من عام 1975 إلى 1977 في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، أما الثانية فكانت الأبرز من عام 2001 إلى 2006 في عهد الرئيس جورج بوش، التي شهدت حربَي أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر.
، وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "رامسفيلد" عن عمر يناهز 89 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "رامسفيلد" عن عمر يناهز 89 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.