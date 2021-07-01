شكرا لقرائتكم خبر عن 900 معدة و135 مخزنا للنفايات بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف أمين العاصمة المقدسة م. محمد القويحص، أمس، على استعدادات الأمانة وبرنامج العمل لجميع الوكالات والإدارات خلال موسم الحج لعام 1442هـ بهدف تهيئة الأوضاع الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

ونوقشت خلال اللقاء الخطة الاستثنائية التي أعدتها الأمانة لموسم الحج والتي تتضمن المشاركة بأكثر من 13 ألف عامل نظافة و912 معدة وآلية و135 مخزنا أرضيا لتخزين النفايات بالمشاعر المقدسة، والعناية بالإصحاح البيئي ومتابعة الأسواق والمحال التجارية ومتابعة تشغيل المرافق البلدية والطرق والجسور والأنفاق ودورات المياه وشبكات تصريف مياه السيول ومتابعة المقاولين المكلفين بتشغيلها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتنفيذ الخطط المشتركة مع الجهات المختلفة وفقا للمهام والواجبات المحددة في خطة الطوارئ العامة.

ووجه «القويحص» بمضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق متطلبات الوقاية من فيروس «كورونا» وتهيئة وتجهيز الأماكن المخصصة لإقامة الحجاج والارتقاء بمستوى أداء الخدمات البلدية وتوفير كافة الإمكانات البشرية والآلية لخدمتهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بهدف تهيئة كافة السبل لراحة حجاج بيت الله الحرام.