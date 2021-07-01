شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 20 مليون مصحف وإطلاق تطبيق البحث عن الآيات بمجمع الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال السنة الإنتاجية 2020 ــ 2021م، نحو 20 مليون نسخة من المصاحف رغم جائحة كورونا ، إلى جانب إطلاق مشروعات ومنتجات تخدم كتاب الله تتماشى مع حجم الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للمملكة.

وتضمنت المشروعات التي نفذها المجمع خلال العام الحالي، المصحف الجوامعي 3 يطبع لأول مرة؛ حيث أصدر المجمع الحجم الجوامعي من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكَنَّادية: «ترجمة جديدة تطبع لأول مرة» وهي إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند في ولاية كرناتكا، وعاصمتها مدينة بِنْغَلُورُو، ويتحدث بهذه اللغة نحو 50 مليون نسمة، واللغات الثلاث الأخرى هي: التاميلية، والتِّلَغُو، والمليبارية «أو المليالم»، والترجمة الكردية «باللهجة الكرمنجية»: «ترجمة جديدة تطبع لأول مرة» ويتحدث باللغة الكردية نحو 20 مليون ناطق، لها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمنجية ويُتحدَّث بها نحو 10 ملايين نسمة في الموصل بالعراق، وتمتدُّ إلى القفقاز في روسيا، وترجمة اللنغالا أو اللغة اللنغالية «ترجمة جديدة تطبع لأول مرة» تنتشر لغة اللنغالا في جمهورية الكنغو «أو الكونغو-برازافيل» في وسط إفريقيا، وعدد المتحدثين بها قرابة مليوني نسمة، وإنتاج 6 آلاف نسخة من مصحف المدينة المدينة النبوية للمكفوفين بطريقة برايل، وبدء التوزيع.

كما شملت إنجازات المجمع إطلاق النسخة الثالثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية «أبرز الميزات الجديدة»: إضافة أيقونة؛ تتضمن اثني عشر تفسيرا جديدا على: «التفسير الميسر»، وإدراج ست ترجمات جديدة لمعاني القرآن الكريم، وثلاثة كتب جديدة في المكتبة، وإدراج أيقونة لمشاركة أيِّ نص من القرآن الكريم على مستوى الآية أو الآيات؛ وفق الرسم العثماني، وتمكين المستخدم من وضع علامة توقف عند انتهاء قراءة المستخدم على رقم الآية، وإضافة أيقونة في وسط أسفل «فهرس التطبيق» عند وضع علامة توقف، وزر في الجهة اليمنى للرجوع إلى الخلف في جميع مبوَّبات التطبيق الرئيسة، وتمكين المستخدم من خاصية نسخ أيِّ نص من التفاسير، والترجمات في التطبيق، وتصميم برنامج «المساعدة على حفظ القرآن الكريم» في أسفل مبوبات المكتبة، وإدراج خاصية البحث في كلِّ كتب المكتبة: مرتَّبة، ومصنَّفة بحسب كل كتاب، وإمكان البحث على مستوى الرقم في المكتبة.

كما تم تفعيل إستراتيجية الأمن السيبراني بالمجمع استجابةً للأمر السامي الكريم بأن على جميع الجهات الحكومية رفع مستوى أمنها السيبراني، كما جرى إعداد إستراتيجية الأمن السيبراني لتمكين المجمع من الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق، حيث تهدف الإستراتيجية إلى دعم أعمال المجمع، وحماية الأصول المعلوماتية والتقنية بالمجمع، وتحقيق الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز سلوك أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، وتتضمن الإستراتيجية مبادرات في الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر، ومنع وكشف التهديدات السيبرانية، ومعمارية الأمن السيبراني، وبناء قدرة القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني، كما اشتملت الإستراتيجية على 9 مشروعات تطويرية لتنفيذ هذه المبادرات.

كما شهد المجمع هذا العام إطلاق الإصدار الأول من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي هو تطبيق يعمل على نظام أبل ماكنتوش، كأداة للبحث عن نصوص الآيات القرآنية، وكتابتها بخط الرسم العثماني برواية حفص عن عاصم المطابق للرسم المستخدم في مصحف المدينة النبوية.