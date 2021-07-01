شكرا لقرائتكم خبر عن تقريرا المدن الصناعية والاقتصادية على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، في اجتماع عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. أيمن فاضل، التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1442/1441هـ، والتقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة للعام المالي 1442/1441هـ.

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، الخطط الإستراتيجية وتنميتها اقتصاديًا، وتابع تنفيذ البرامج والمشاريع في المناطق، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وتطرقت اللجنة إلى ما تم حيال القرارات السابقة التي أصدرها المجلس بشأن المدن، وبيان ما تم اتخاذه بشأنها، إلى جانب ما استجد لدى اللجنة من ملاحظات؛ تمهيدًا لإعداد تقريريها بشأنهما، والمتضمنين توصياتها التي سيتم رفعها للمجلس لمناقشتها وتقرير ما يلزم حيالها.