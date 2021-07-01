شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيتان لإعادة تأهيل المسطحات الخضراء بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة في الإمارة بجدة، اجتماعا لاستعراض أهداف مبادرة «أخضر مكة»، تم خلاله مناقشة آليات التوسع في المسطحات الخضراء بالمنطقة.

وشهد توقيع اتفاقيتي تفاهم بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومثلها مركز «المبدعون للدراسات والاستشارات»، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ضمن مبادرة «أخضر مكة».

وتأتي هاتان الاتفاقيتان اللتان وقعها عن الهيئة رئيسها التنفيذي م. أحمد العارضي، وعن الجامعة رئيسها د. عبدالرحمن اليوبي، ومدير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي د. خالد العبدالقادر، بهدف المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030م وبرنامج المملكة الخضراء، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة وتنميته، وتطوير المتنزهات الوطنية بالاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة، والحد من التصحر وانجراف التربة وزحف الرمال والمساهمة في التكيف مع التغير المناخي.