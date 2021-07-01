شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة ذكية بـ «الاستشعار الحراري» في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبدالرحمن السديس، أمس، مبادرة «بذكائنا صنعنا».

وتتضمن المبادرة أجهزة ذكية لقياس حرارة الجسم، ومعقم أيدي، وكمامة للوجه، جميعها تُستخدم عبر الاستشعار الحراري، تمت صناعتها خصوصًا للمسجد الحرام؛ حرصًا من الرئاسة على مواكبة ما يسهل على قاصدي الحرمين الشريفين أداء نُسكهم في أجواء تعبدية صحية، خالية من الأوبئة.

وأوضح السديس أن وسائل التقنية تقوم بدور مهم ازدادت الحاجة إليه خلال جائحة كورونا من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية مؤكدا حرص الجميع على كل ما يخدم ضيوف الرحمن؛ انطلاقًا من الواجب تجاه أمتنا الإسلامية وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تسخير جميع الوسائل لخدمتهم.