شكرا لقرائتكم خبر عن سيهات.. افتتاح «الساحلي» الرابط بين 3 أحياء خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة القطيف جهودها في تهيئة الطريق الحلقي الساحلي بسيهات البالغ طوله 800 متر، ويربط بين 3 أحياء، وذلك ضمن مساعيها لربط مدنها بعضها ببعض، بطرق حلقية متصلة، تسهم في تخفيف العبء على المواطنين والمقيمين، أثناء الانتقال من موقع لآخر.

وتفقد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أمس الأول، سير أعمال الطريق الساحلي في سيهات، والذي يبلغ طوله 800م، وعرضه 60م، مؤكدًا أن بلدية المحافظة تعتزم افتتاح الطريق خلال 10 أيام، وأن ذلك ضمن برامج إنشاء شبكة الطرق الحلقية، وإعادة تأهيل المحاور الرئيسية بالمحافظة.

وبيّن أحد الملاك بمخطط النسيم بسيهات «محمد الحرز»، أن عددًا من الأهالي التقوا أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، والذي وعدهم بالحصول على تصريح رخص البناء، وتطوير الحي، وسفلتة الطرق بشكل كامل، وأن يكون مخطط النسيم مخططًا نموذجيًا.

ولفت الحرز إلى أن مخطط النسيم يتكون من 350 قطعة أرض تقريبًا، وتم إنجاز الردم والذي انتهت منه البلدية، وطالب الأهالي بإيجاد الخدمات، حتى يتم البناء، وتكون رخص البناء مهيأة، مضيفًا: ننتظر المخطط منذ أكثر من 30 عامًا، وجميع سكان المخطط ينتظرون ذلك، ويحتاج الحي إلى الخدمات الكاملة، وأهمها السفلتة، والإنارة، والكهرباء، والماء، والمجاري.

وتابع: «البلدية ستفتتح طريق الكورنيش الذي يصل من كورنيش الغدير ويصل إلى حي الفيحاء، وننتظر تهيئة حي النسيم، الواقع في وسط بين الحيين المذكورين، فالطريق الذي سوف يفتتح قريبًا، ليست له علاقة بمخطط النسيم بشكل مباشر، ولكن هو مشروع للواجهة البحرية وواجهة للحي، وقد يهم بتسريع المعاملات». يُذكر أن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، قد استقبل وفدًا من محافظة القطيف «سيهات»، يتقدمهم رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني، وم. أحمد الغريري، ووفد من ملاك مخطط النسيم بسيهات.

وعبّر الوفد عن سعادته، بتفهم المسؤولين حاجة المواطن والدعم وجودة الحياة في هذا الوطن الغالي، مؤكدين أن أمين المنطقة وجّه بتسريع إجراءات الخدمات لمخطط النسيم بسيهات، وأن هذا هو ما يدعم تطلعات ولاة الأمر - يحفظهم الله - ويواكب أهداف رؤية الوطن 2030.