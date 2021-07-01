شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القطاع الخاص خلق نهضة مجتمعية ونقلة تنموية مستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بجهود القطاع الخاص، ومسؤوليته المجتمعية في خلق نهضة مجتمعيّة ونقلة تنمويّة مستدامة في نطاق المنطقة والمملكة ككل، منوهًا بأهمّية دور هذه المساعي في خلق فرص وظيفية نوعية وتعزيزها للتنمية الاقتصاديّة الوطنيّة وفق رؤية المملكة 2030.

هوية جديدة

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفوزان القابضة عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، الذي عرض على سموه حزمة من المشاريع ضمن هويّة الخبر الجديدة تشمل عددًا من المجالات الخدمية، والترفيهية، والثقافية، والاجتماعية، التي تُساهم في دفع عجلة تنمية مدينة الخبر ونقلها إلى مصاف المدن الأولى عالميًا.

برامج وخدمات

وأشار الفوزان إلى أنّ إطلاق هويّة الخبر الجديدة يأتي ضمن مبادرات برنامج الفوزان لخدمة المجتمع، التي تعمل على تقديم البرامج والخدمات المستدامة التي تُسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى جودة حياة الأفراد في المملكة العربية السعودية.

مشاريع قائمة

يُذكر أنّ هناك العديد من المشاريع القائمة، التي تؤهل مدينة الخبر لتكون واجهة مشرّفة للمملكة وتتبوّأ مكانةً عالمية متميزة مستقبلًا، ومن ضمنها مبادرة «خبر الخير» 2030 التي تضمّ عددًا من المشاريع التنموية والترفيهية والسياحية والخدمية.

حضر الاستقبال أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م. فهد المطلق، ورئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، وم. عبدالله البريكان.