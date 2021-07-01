شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد اهتمام القيادة بقطاع الطرق والخدمات اللوجيستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، جهود واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظهما الله»، بقطاع الطرق والخدمات اللوجيستية وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية كأحد المحاور المهمة والرئيسية لرؤية 2030، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجيستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

وتضمنت الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، على العرض الذي قدمته الجهات المسؤولة عن طرق المنطقة وفق اختصاصاتها، وتتمثل في أمانة المنطقة الشرقية والمديرية العامة للطرق وأمانة الأحساء وأمانة حفر الباطن.

قدّم العرض لسموه أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ومدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، وأمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، وأمين محافظة حفر الباطن م. خلف العتيبي.