شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول منهج تدريبي على قيادة المركبات لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتضن المنطقة الشرقية أول منهج تدريبي على قيادة المركبات لذوي الإعاقة على مستوى المملكة، متضمنا أبرز التجهيزات والمعايير العالمية التي تمنح هذه الفئة من المجتمع مزيدًا من التسهيلات النظامية لحصولهم على رخصة القيادة.

ووقعت اتفاقية تعاون لجمعية سواعد للإعاقة الحركية صاحبة فكرة المبادرة مع الجهة المشغلة، والتي تشرف على عدة مدارس لتعليم قيادة المركبات بالمملكة، بهدف تدشين المنهج التدريبي بالمنطقة الشرقية بمباركة من الإدارة العامة للمرور.

وكشف المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية خالد الهاجري، أن هذا المنهج التدريبي يُعد الأول من نوعه بمدارس تعليم القيادة على مستوى المملكة الذي يراعي احتياجات هذه الفئة خلال تقديمهم للحصول على رخصة القيادة، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة من ناحية التجهيزات والتدريب بمدارس القيادة التي يعد منهجها الحالي موحدًا لكل الأفراد دون تخصيص لبعض فئات ذوي الإعاقة.

وأكد الهاجري أن اتفاقية التعاون مع أحد أكبر مشغلي مدارس تعليم القيادة بالمملكة ستتضمن توفير جمعية سواعد مركبتين مجهزتين حسب احتياجات ذوي الإعاقة لتدريبهم بإحدى مدارس تعليم القيادة في المنطقة الشرقية، وكذلك برنامج تدريب المدربين ودعم المدرسة بكل متطلبات المنهج التدريبي، مضيفًا إن هناك 14 فتاة من ذوات الإعاقة إضافة لعدد من الشباب سيتم تدريبهم مع بدء البرنامج بالمنطقة الشرقية.

وأفاد م. رامي يغمور من الجهة المشغلة للمشروع بأن إطلاق المنهج التدريبي على قيادة المركبات لذوي الإعاقة سيكون كمرحلة أولى بالمنطقة الشرقية من خلال تدشينه في إحدى مدارس تعليم القيادة بالشراكة مع جمعية سواعد صاحبة المبادرة، مؤكدًا أنه بعد وصول المشروع للنتائج المرجوة سيتم تعميمه على كافة المدارس الثماني التي تندرج ضمن أعمالهم كجهة مشغلة لمدارس تعليم قيادة المركبات داخل المملكة.

وأشار إلى العمل حاليا على توفير مدربين ومدربات لإطلاق المنهج بمرحلته الأولى، حيث تم إعداد المنهج التدريبي بالتعاون مع إحدى الشركات النمساوية العالمية المتخصصة بهذا المجال متضمنًا برنامج تدريب المدربين، معربًا عن شكره وتقديره للإدارة العامة للمرور على مباركتها إطلاق هذا المشروع لخدمة ذوي الإعاقة، وتقديم كل التسهيلات والدعم لتحقيق مدارس تعليم القيادة بالمملكة أهدافها الفنية والمجتمعية.