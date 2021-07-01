شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية المحولات الكهربائية بسواتر جمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عملت بلدية اللهابة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، على تحسين الشكل الخارجي للمحولات الكهربائية وتأهيلها وإعطائها منظرا جذابا، وذلك ضمن جهودها في مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية اللهابة م. فايز الشمري، أن الجهود التي نفذتها البلدية، بوضع سواتر جمالية على المحولات الكهربائية، بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل، تأتي ضمن مبادرة معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وذلك لإعطاء هذه المحولات شكلا جماليا ومنظرا مميزا يجذب الانتباه ذات طابع معماري، وكذلك حماية لمرتادي الطرق والأرصفة والمحافظة على البيئة والمظهر العام.

وأشار إلى أن البلدية وضعت حاليا سواتر على ثلاثة مواقع لمحولات كهربائية، التي تم رصدها في الشوارع الرئيسية، وأن البلدية تولي الجانب الجمالي اهتماما ضمن أعمالها من أجل المحافظة على المكتسبات، والاهتمام بالجانب التوعوي في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري.

وأكد أن العمل على وضع سواتر على المحولات الكهربائية يستهدف جوانب عديدة، يأتي في مقدمتها الحفاظ على السلامة العامة لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى معالجة التشوه البصري والسعي إلى تحسين المشهد الحضري.

وأفاد الشمري بأن البلدية مستمرة في رصد جميع المشوهات البصرية ومعالجتها في إطار جهودها في مبادرة تحسين المشهد الحضري، وكذلك الاهتمام بالجانب التوعوي في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري.