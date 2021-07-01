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«صوتك يهمنا».. رفع مستوى سلامة المرضى بـ«القطيف المركزي»

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الدمام - شريف احمد - تقيم إدارة الجودة وسلامة المريض بشبكة القطيف الصحية، بالتعاون مع إدارة الصحة الإلكترونية، فعالية إطلاق برنامج تقرير الحدث الإلكتروني «OVR»، بعنوان «صوتك يهمنا»، والتي تستهدف رفع مستوى سلامة المرضى في المستشفى، وتقديم خدمة خالية من الأخطاء.

على جانب آخر، استكمل قسم مكافحة العدوى بمستشفى القطيف المركزي، حملة «غسيل الأيدي»، وذلك في قسم الطوارئ، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد.

وضمن مشروع «تجربة المريض»، أقيمت محاضرة «قوة الكلمة»، وألقتها د. غادة الجنوبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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