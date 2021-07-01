شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية»: بلورة مشروع إعلامي جديد يواكب قوة التدفق الاتصالي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: اتجهت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية في بلورة مشروعها الإعلامي الجديد والذي بدأته بورش تدريبية متخصصة تحت عنوان «طريقنا إلى التميز الإعلامي» مرورًا بورش تصب في صناعة محتوى إعلامي يعزز من مفهوم الوعي تجاه القيم الوطنية، إضافة لإطلاق منصة بودكاست يعمل خلفها كادر إداري وفني لبلورة محتوى حواري يحاكي الموهبة والإبداع التي يحفل بها أبناؤنا الطلاب والطالبات ومعلموهم ومَن يقفون خلفهم لدعمها من أولياء الأمور، إضافة للحملات الإعلامية التي يشاركون بها لتقديم منتج إعلامي مؤثر بعمل على محاكاة الواقع، ويعبّر عن جهود المجتمع التعليمي، حيث وصل أثر تلك المواد المنتجة إيجابيًا إلى المجتمع عبر المنصات الإعلامية الرسمية، فضلًا عن بناء جسور متينة من التعاون مع كافة وسائل الإعلام المحلية التي أتاحت أمامنا الفرصة لتقديم المحتوى الإعلامي المهني بكل جدارة واحترافية عالية.