شكرا لقرائتكم خبر عن ‬«تعليم الشرقية»: بلورة مشروع إعلامي جديد يواكب قوة التدفق الاتصالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: أن العمل في منظومة تربوية تعليمية تصنع الوعي الإعلامي رسالة سامية، وهمّ وطني تسعى إلى تحقيقه، وأن يكون مجتمعا هو الأفضل والأميز في وقت بات التدفق الاتصالي والإعلامي الهائل قوة مؤثرة، ومن هنا يأتي دورنا الفاعل والحقيقي في تبصير طلابنا وطالباتنا بماهية هذه الوسائل وطرق استخدامها، فمهمتنا الأساسية العمل على تعزيز الصورة الإيجابية المشرقة التي تدور في المجتمع التعليمي خصوصًا أن أبناءنا الطلاب والطالبات يشكلون الشريحة الأوسع من أفراد المجتمع».

وأضاف: اتجهت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية في بلورة مشروعها الإعلامي الجديد والذي بدأته بورش تدريبية متخصصة تحت عنوان «طريقنا إلى التميز الإعلامي» مرورًا بورش تصب في صناعة محتوى إعلامي يعزز من مفهوم الوعي تجاه القيم الوطنية، إضافة لإطلاق منصة بودكاست يعمل خلفها كادر إداري وفني لبلورة محتوى حواري يحاكي الموهبة والإبداع التي يحفل بها أبناؤنا الطلاب والطالبات ومعلموهم ومَن يقفون خلفهم لدعمها من أولياء الأمور، إضافة للحملات الإعلامية التي يشاركون بها لتقديم منتج إعلامي مؤثر بعمل على محاكاة الواقع، ويعبّر عن جهود المجتمع التعليمي، حيث وصل أثر تلك المواد المنتجة إيجابيًا إلى المجتمع عبر المنصات الإعلامية الرسمية، فضلًا عن بناء جسور متينة من التعاون مع كافة وسائل الإعلام المحلية التي أتاحت أمامنا الفرصة لتقديم المحتوى الإعلامي المهني بكل جدارة واحترافية عالية.