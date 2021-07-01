شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة عمرانية صحية.. إزالة 85 لوحة إعلانية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 190 مخالفة على المباني تحت الإنشاء بحي الأمواج بالعزيزية، ورفعت 1150 م3 من المخلفات، إضافة إلى إزالة 85 لوحة إعلانية مخالفة، ومسح وتنظيف 9 أراض فضاء؛ لتحقيق أهداف الرقابة على المباني والمنشآت والخروج ببيئة عمرانية صحية في كافة أحياء الخبر.

على جانب آخر، بدأت البلدية العمل على تأهيل وكشط وإعادة سفلتة شوارع حي التحلية «مربع الثنيانية»، المحصور ما بين طريق الملك فهد، وطريق الملك خالد، وما بين شارع النعمان بن حارثة ونهاية المربع ضمن برامج البلدية لصيانة الطرق والشوارع بالمنطقة بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

فيما رصدت البلدية 30 مخالفة، وأغلقت 8 ورش خلال الجولات الرقابية على 400 ورشة بالمناطق الصناعية في الخبر، تمثلت خلالها المخالفات بانتهاء التراخيص، ووجود سكن غير نظامي، واختلاف نشاط المنشآت، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بشأنها.

كانت إدارة الحدائق والتجميل قد عززت من كفاءة وعمل المضخات والآبار، من خلال تفعيل أعمال الصيانة الوقائية خلال فصل الصيف حرصا على ري المزروعات والمسطحات الخضراء والمحافظة عليها.