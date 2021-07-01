شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بصيانة الطرق وفق أفضل المعايير والمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أهمية صيانة الطرق بشكل دوري؛ لتكون صالحة للاستخدام وفق أفضل المعايير والمواصفات، مع مراعاة الكثافة المرورية عند إنشائها، بالإضافة للصيانة الدورية من قبل الجهات المختصة؛ للمحافظة على هذه الطرق سليمة، والتأكد من حمولات الشاحنات على الطرق السريعة والتزامها ضمن الحد المسموح به الذي لا يؤثر سلبا على جودة الطريق.

إستراتيجية وطنية

وأشاد سموه بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد أحد أهم المحاور الرئيسية لرؤية 2030 والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني.

جهات مسؤولةجاء ذلك خلال اطلاع سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، على العرض الذي قدمته الجهات المسؤولة عن طرق المنطقة وفق اختصاصاتها وتتمثل في أمانة المنطقة الشرقية، والمديرية العامة للطرق، وأمانة محافظة الأحساء، وأمانة حفر الباطن.

قيمة المشاريعوفي بداية اللقاء، قدم أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، عرضًا عن الطرق الواقعة في حدود أمانة المنطقة الشرقية لعامي 2019-2020، والتي تشمل 16 بلدية في محافظات ومراكز المنطقة، بطول إجمالي بلغ 1.744.187 م.ط، وبلغت قيمة المشاريع التي تم إنجازها 223.596.841 ريالًا.

صيانة جذرية

من ناحيته، قدم مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، عرضًا عن مشاريع طرق المنطقة التي ينفذها الفرع، ومنها ترسية 10 مشاريع صيانة جذرية بداية من عام 2021م بمبلغ إجمالي 478 مليون ريال؛ لإصلاح عدد من الطرق بطول 425 كم وتأتي ضمن سلسلة من المشاريع لرفع مستوى السلامة على الطرق.

مشاريع الطرقفيما قدم أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا عرضا عن مشاريع الطرق بأمانة الأحساء «المرحلة الأولى»، بلغت 28 مشروعا بقيمة إجمالية 300.397.000 ريال.

وقدم أمين محافظة حفر الباطن م. خلف العتيبي عرضا عن مشاريع الطرق بالمحافظة والتي بلغت 19 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 328.362.000 ريال، بطول إجمالي بلغ 128.000 م.ط.